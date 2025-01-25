Для навчань бойових медиків закупили меодобладнання майже на мільйон гривень

На базі Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького навчатимуть бойових медиків. У хірургічному блоці університетського віварію створено сучасний центр для підготовки медичних фахівців. Курс для бойових медиків стартуватиме вже найближчим часом.

Ремонт, вартістю понад мільйон гривень, профінансували французькі партнери «HuSoMe». Блок обладнали найновішою медичною технікою ще майже на мільйон – це допомога від Smart Medical Aid, повідомили в медуніверситеті.

Це буде унікальна навчальна база, де військові медики зможуть ефективно опановувати новітні методики хірургічних втручань, необхідні для роботи в екстремальних умовах, зокрема на передовій.

«Курс розробив професор хірургії Військової школи Вальдегас, а також співавтор аналогічних навчань для військових хірургів Франції Франсуа Понс. Завдяки йому за час повномасштабної війни уже підготували понад 300 військових і цивільних хірургів з прифронтових областей України», – сказано у повідомленні.

Відтепер французькі та британські інструктори навчатимуть українських бойових хірургів сучасним технікам ведення різноманітних оперативних втручань. Передбачається, що буде проведено підготовку інструкторів з числа викладачів університету, які згодом також зможуть вести курс для військових медиків. Усі гроші на організацію курсів, придбання розхідних матеріалів, утилізацію взяли на себе ініціатори навчання – Smart Medical Aid та «HuSoMe».

Новостворений блок також стане місцем, де відточуватимуть свої навички студенти та лікарі-інтерни. Курс для бойових медиків стартує уже найближчим часом.