На безпілотниках Bayraktar TB2 встановлять ракети Desert sting 16

На турецьких ударних безпілотниках Bayraktar TB2 встановлять нові високоточні ракети, які виробляються в ОАЕ. Про це повідомила компанія EDGE Group, пише видання Breaking Defense.

Зазначається, що згідно з угодою двох компаній, у безпілотник Bayraktar TB2 інтегрують високоточні ракети Desert sting 16 виробництва EDGE Group.

Директор з оборонних досліджень дослідницького центру Edam Джан Касапоглу зазначив, що вперше турецький виробник безпілотників сертифікує іноземні боєприпаси або інтелектуальні рішення для інтеграції на своїх платформах.

Bayraktar TB2 – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотник з великою тривалістю польоту, здатний виконувати дистанційно керовані або автономні польоти. Виготовляється турецькою компанією Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., насамперед для Збройних сил Туреччини.

Bayraktar використовували в різних війнах, в тому числі під час російського вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Більшість аналітиків сумнівалися в їх успішному застосуванні, вважаючи, що апарати швидко зіб'є російська ППО. Проте практика показала високу ефективність і стійкість Bayraktar TB2.

Згодом офіцер Головного управління розвідки Володимир Валюх в інтерв'ю виданню Defense News заявив, що турецькі безпілотники Bayraktar TB2 на початку війни дуже допомагали ЗСУ домагатися успіхів, але тепер мають обмежену корисність, оскільки російські окупанти посилюють протиповітряну оборону.

Посол України в Туреччині Василь Боднар також розповідав, що актуальність Bayraktar не зменшилася, просто є інша методика використання. Він пояснював, що на сьогодні, оскільки лінія фронту більш-менш стабільна, а система протиповітряної оборони Росії глибоко ешелонована, використання за прямим призначенням цих безпілотників Bayraktar для удару по ворожих силах є недоцільним, оскільки вони, як і будь-який літальний апарат, доволі вразливі для ППО. Тому їх використовують «зовсім з іншими цілями».