ДТП сталася увечері 26 січня в Красноїльську

На Буковині в селищі Красноїльськ біля кордону увечері 26 січня сталася смертельна аварія. 35-річний водій не впорався з керуванням авто Audi A4, виїхав на узбіччя і транспорт перевернувся. В результаті він загинув на місці пригоди, а пасажира доправили до лікарні. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини аварії.

Увечері 26 січня до поліції Буковини надійшло повідомлення від очевидців про серйозну дорожню аварію, яка трапилася в селищі Красноїльськ. На місці події виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту та слідчо-оперативна група відділення поліції з міста Сторожинець.

Попередньо, правоохоронці з’ясували, що 35-річний житель села Їжівці Чернівецького району не впорався з керуванням свого автомобіля та допустив з’їзд в кювет, де транспорт перекинувся. У результаті ДТП водій отримав важкі травми і загинув на місці ще до приїзду швидкої допомоги.

«Також на момент аварії у салоні автівки перебував пасажир, який сильно травмувався. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала 36-річного жителя села Їжівці до лікарні для надання необхідної допомоги», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 27 січня.

Тіло водія вилучили з пошкодженого авто, передали поліцейським, які направили його на судово-медичну експертизу. Слідчі поліції за фактом ДТП внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.