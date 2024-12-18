Інцидент трапився в селі Молодія Чернівецького району

Кримінальний інцидент трапився в селі неподалік Чернівців. Чоловік під час сварки облив обличчя дружини розчинником і підпалив. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення з численними опіками лиця та шиї. Буковинські поліцейські затримали чоловіка, його підозрюють в замаху на вбивство дружини

Про випадок в поліцію повідомили медики бригади, які приїхали на виклик в село Молодія неподалік Чернівців. До лікарів звернулася жінка, яка мала важкі опіки обличчя, які вона намагалася лікувати самотужки. Для з’ясування обставин на місце події виїхали співробітники слідчого управління поліції та спеціалісти-криміналісти.

Правоохоронці встановили, що під час суперечки 61-річний місцевий житель облив свою 59-річну жінку горючою речовиною і підпалив. Випадок стався ще 15 грудня, однак два дні жінка намагалася самотужки лікувати важкі опіки лиця і шиї.

«Правоохоронці встановили, що увечері 15 грудня, перебуваючи за місцем проживання, між подружжям виникла сімейна суперечка. В ході конфлікту чоловік взяв пляшку розчинника, вилив рідину на обличчя дружині та підпалив. Жінка отримала численні опіки обличчя та шиї», – повідомили в поліції Буковини в середу, 18 грудня.

В реанімації потерпілу продіагностували і встановили, що вона отримала чисельні опіки обличчя та шиї 3-4 ступеня. Правоохоронці затримали буковинця і повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 15 КК України (Замах на кримінальне правопорушення) та ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство). Наразі вирішується питання про обрання буковинцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.