На Буковині чоловіка арештували на два місяці за багаторазову демонстрацію своїх геніталій. Спочатку буковинець зняв спідню білизна перед сусідкою та її неповнолітньою онукою, потім перед старостою села, а пізніше повторив цю процедуру перед двома працівниками поліції, які приїхали на виклик.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що непрацюючий житель села Ржавинці Чернівецького району 22 травня близько обіду перебував на вулиці поблизу свого будинку, одягнутий лише в спідню білизну. Ярослав Л. на дорозі зустрів свою сусідку з її онучкою.

«Зневажаючи громадський порядок та існуючі у суспільстві загальновизнані правила поведінки та етики, обвинувачений демонстративно зняв спідню білизну перед жінкою і почав показувати свій оголений статевий орган, виражаючи при цьому непристойні слова та нецензурну лайку, тим самим демонструючи своє зневажливе ставлення до оточуючих», – йдеться у вироку Заставнівського районного суду від 25 жовтня.

Жінка побігла до себе додому і викликали старосту села та працівників поліції. Допоки вона чекала на правоохоронців на місце приїхав сільський чиновник. Однак обвинувачений і перед ним зняв труси та показав свій член. Близько 15:00 на місце події прибули два поліцейських.

«Продовжуючи свої хуліганські дії цього ж дня обвинувачений третій раз демонстративно зняв спідню білизну перед потерпілою та працівниками поліції, почав показувати свій оголений статевий орган, виражаючись при цьому непристойними словами та нецензурною лайкою, тим самим демонструючи своє зневажливе ставлення до оточуючих та працівників поліції», – повідомляється у вироку суду.

В суді староста села розповів, що правоохоронці намагалися одягнути білизну назад на чоловіка, але той притримував її руками і спробував вирватися від поліції. Все це супроводжувалося лайливими словами. В суді обвинувачений Ярослав Л. вину свою не визнав. Вказав, що повністю не пам’ятає, що робив у той день, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Вважає, що його сусідка не є потерпілою по справі, оскільки будь-яких тілесних ушкоджень їй не завдавав.

Суд визнав винним буковинця і призначив йому покарання у виді арешту строком на два місяці. Додамо, що житель села Ржавинці Ярослав Л. не вперше притягується до адміністративної та кримінальної відповідальності. Чоловік тероризує жителів свого села з 2014 року. Буковинця постійно судили за словесні лайливі образи своїх сусідів та односельчан, побиття. Також чоловіка неодноразово штрафували за керування авто в стані алкогольного сп’яніння.