100 тис. грн керівниця викрала протягом двох місяців

На Буковині екс-начальницю пошти засудили до одного року в'язниці за привласнення грошей. Жінка підробляла документи про відсутність залишку в касі поштового відділення і забирала собі гроші. Загалом керівниця протягом двох місяців викрала 100 тис. грн.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що жінка влаштувалася на керівній посаді на одному із поштових відділень Укрпошти в Дністровському районі. В жовтні 2021 року керівниця почала підробляти документи про відсутність залишку грошей у відділенні. Недостачу грошей виявили під час аудиту. Начальниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.️

«Прокурори довели, що упродовж жовтня-листопада 2021 року начальниця відділення зловживаючи службовим становищем вносила до касових звітів неправдиві відомості щодо залишків готівки у касі, таким чином привласнила понад 100 тис. грн», – повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 17 травня.

Дністровський районний суд визнав колишню керівницю відділення пошти винною у привласненні грошей і службовому підробленні. Їй призначили покарання у виді одного року обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік 6 місяців.