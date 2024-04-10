Жінка працювала начальницею пересувного відділення у Золочівському районі

Начальниця пересувного відділення «Укрпошти» у Золочівському районі на Львівщині привласнила понад 150 тис. грн підприємства. Тепер вже колишній працівниці пошти загрожує до восьми років тюрми.

За даними прокуратури Львівщини, обвинувачена, будучи начальником одного із пересувних відділень поштового зв’язку, привласнила понад 150 тис. грн, що належали товариству.

«Гроші надійшли за отримання та вручення адресатам поштових відправлень, а також це була інша готівка, якою вона заволоділа з каси відділення. В подальшому жінка розпорядилася ними на власний розсуд», – повідомили у прокуратурі.

Екс-начальниці відділення повідомили про підозру за фактом привласнення грошей товариства (ч. 4 ст. 191 ККУ). Обвинувальний акт скерували до суду. Також представники підприємства подали цивільний позов до обвинуваченої про відшкодування завданих збитків.