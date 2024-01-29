Сколівський районний суд Львівщини виніс вирок Оксані Совинській, яка, працюючи керівницею відділення банку «Креді Агріколь», привласнювала кошти клієнта. Суд призначив їй 6,5 років тюрми, але врахував винесений раніше вирок за вчинення шахрайства та встановив остаточне покарання – 10 років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у січні 2024 року, Оксана Совинська протягом 2002 – 2017 років працювала керуючою першим відділенням АТ «Індексбанк» у Сколе (правонаступником якого є ПАТ«Креді Агріколь Банк»). Ще у 2009 року Оксана Совинська ошукала свою знайому, яка звернулась у банк, щоб відкрити вкладний рахунок. Оксана Совинська взяла у жінки 102 тис. грн, але рахунок на її ім’я не відкривала. Керівниця відділення банку надала клієнтці підроблені документи про відкриття рахунку, а кошти привласнила.

Щодо Оксани Совинської порушили кримінальні справи за фактом шахрайства та службового підроблення. У суді вона визнала свою провину та заявила, що привласнила гроші через «збіг складних життєвих обставин». Обвинувачена заявила, що сподівається невдовзі повернути потерпілій привласнені гроші.

Додамо, що у 2021 року Оксану Совинську уже судили за шахрайство та привласнення грошей банку: вона змушувала касирів давати їй валюту з каси банку. Тоді суд призначив їй 10 років ув’язнення з забороною працювати на певних посадах протягом трьох років.

У січні 2024 року суддя Вікторія Курницька визнала Оксану Совинську винною у кримінальних правопорушеннях та винесла ще один вирок – їй призначили 6,5 років тюрми, але врахували винесений раніше вирок за вчинення шахрайства та встановили остаточне покарання – 10 років тюрми з забороною працювати на певних посадах протягом трьох років. На вирок ще може бути подана апеляція.