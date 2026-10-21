Обвинувачений керує релігійною громадою в селі Годинівка

На Буковині керівника релігійної громади УПЦ МП та його спільника судили за незаконне переправлення двох чоловіків до Румунії. Правоохоронці встановили, що до схеми причетні голова громади на честь святого мученика Христофора Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП села Годинівка Василь Тулюлюк та приватний підприємець з села Банчени Ігор Фомінов. Їм призначили по два роки іспитового терміну та зобов’язали перерахувати гроші на потреби війська.

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Як йдеться у вироку від 12 жовтня, організатором незаконного переправлення був Василь Тулюлюк. Маючи зв’язки в колишньому Герцаївському районі та в Румунії, він домовився про допомогу з пішим переходом для двох ухилянтів.

У липні 2025 року до Василя Тулюлюка звернувся житель Тернополя, якого до конфіденційної співпраці залучили правоохоронці. Чоловік нібито хотів обговорити можливість отримання громадянства Румунії. Через кілька днів обвинувачений особисто зустрівся з клієнтом у Чернівцях і розповів про документи, які треба зібрати для громадянства.

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У вересні під час телефонної розмови голова громади зазначив, що може організувати незаконний перехід для чоловіків поза офіційними пунктами пропуску. Житель Тернополя відповів, що має двох знайомих, які теж хочуть виїхати з країни. За перехід чоловіки мали б сплатити по 13 тис. євро з кожного.

Василь Тулюлюк залучив до схеми приватного підприємця Ігоря Фомінова з села Банчени. Співучасник мав привезти ухилянтів з Тернополя до Чернівецької області та допомогти їм перейти державний кордон поза пунктами пропуску.

Близько 21:00 3 жовтня двоє військовозобов’язаних зустрілися з обвинуваченим та передали йому 26 тис. євро. Це були справжні та імітаційні купюри, які їм видали завчасно працівники СБУ. Після отримання грошей зловмисники поїхали до села Хрещатик, де їх затримала поліція.

У суді обвинувачені визнали вину. Також вони перерахували 1,9 млн грн на потреби ЗСУ. Суд врахував ці обставини та призначив їм по 2 роки іспитового терміну. Окрім того, Василь Тулюлюк погодився перерахувати для військової частини свою заставу в розмірі 1,2 млн грн, а Ігор Фомінов дав згоду на перерахування 600 тис. грн застави на потреби ЗСУ.