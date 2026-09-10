Понад 8 місяців парафія УПЦ МП користується майном храму незаконно

У четвер, 10 вересня, у Чернівцях представники Державної виконавчої служби прибули до Свято-Духівського кафедрального собору, яким наразі незаконно користується релігійна громада УПЦ МП. Виконуючи рішення Господарського суду від 14 липня 2026 року, яке передбачало усунення перешкод у користуванні будівлями та спорудами кафедрального собору Святого Духа, виконавча служба мала описати майно храму, щоб надалі передати його ПЦУ. Біля собору в цей час зібралася сотня прихильників УПЦ МП. Громадський порядок охороняла поліція.

Богослужіння в церкві завершилося об 11:00. Після цього виконавці разом із правоохоронцями покинули територію собору. У поліції Чернівецької області в коментарі ZAXID.NET повідомили, що під час процедури опису майна сутичок чи конфліктів не зафіксували. Правоохоронці лише забезпечували роботу виконавців.

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Як пише видання «Чернівецький промінь», керівники релігійної громади УПЦ МП пропустили представників виконавчої служби та поліції на територію храму. Прихильники Московського патріархату не заважали роботі виконавців. За даними CvNews, біля церкви було орієнтовно 150 вірян. Водночас представників ЗМІ на територію храму не пропустили та заборонили зйомку.

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Згодом заступник начальника управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернівецькій області Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції Володимир Дворський розповів, що представників виконавчої служби разом із понятими не допустили до собору. Це виконавча служба зафіксувала окремим актом.

«Другим актом ми зафіксували, що невстановлені особи, яких там було дуже багато, не допустили стягувача до приміщення для вселення. Тому сьогодні державний виконавець перевіряв, чи виконала релігійна організація добровільно рішення суду. Повністю виконати його не вдалося», – пояснив Дворський. Він додав, що тепер рішення суду будуть виконувати примусово.

Він також повідомив, що виконавча служба двічі надсилала релігійній громаді УПЦ МП листи про намір перевірити добровільне виконання рішення суду. Двічі громада відповіла, що їхніх парафіян і священнослужителів там немає.

Напередодні у пропагандистському телеграм-каналі «СПЖ – Новости Православия» повідомили про можливий силовий напад на собор та закликали парафіян прийти під стіни церкви. Службу Божу анонсували на ранок, саме на час приїзду державного виконавця.

Що було раніше

Понад 8 місяців парафія УПЦ МП користується майном Свято-Духівського собору в Чернівцях незаконно. 21 січня суд прийняв рішення, яким зобов'язав парафію УПЦ МП передати храм у розпорядження парафії ПЦУ. До суду позов подала громада ПЦУ, бо прихильники Московського патріархату перешкоджали користуватися церковним майном, зокрема самим собором. Суддя зобов'язав парафію передати ПЦУ собор, готель, котельню та дві вбиральні, звільнити їх та підписати акт приймання-передачі.

28 січня суд також відмовив УПЦ у задоволені позову, в якому представники Московського патріархату просили визнати державну реєстрацію майна собору недійсною та виправити нібито помилки у реєстрації від 26 лютого 2025 року.

Улітку 2025 року біля Свято-Духівського собору відбулися сутички між вірянами УПЦ МП та ПЦУ. Бійка сталася після того, як священники ПЦУ прийшли до собору, аби провести там богослужіння.