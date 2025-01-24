Операція тривала 7,5 годин

У Хотинській багатопрофільній лікарні команда хірургів провела надскладну операцію пацієнту, який від народження жив з рідкісною патологією, що спричиняє хвороба Гіршпрунга. Цю недугу переважно діагностують у дітей. В них вона проявляється хронічними закрепами. Однак чоловік був недообстежений. Патологія спричини непрохідність кишківника і це могло призвести до смерті.



Д️о лікарів Хотинської багатопрофільної лікарні з гострими болями в животі звернувся місцевий житель. Після повного обстеження медичні спеціалісти виявили, що чоловік має рідкісну патологію – хворобу Гіршпрунга, яка призвела до важкої інтоксикації та ускладнення в кишківнику.

Під час встановлення діагнозу медики з’ясували, що пацієнт жив недіагностованою патологією з самого народження, повідомили в Хотинській лікарні. Протягом років його стан погіршувався, він страждав на сильні закрепи. Однак настала критична ситуація, коли подальше життя без операції стало неможливим.

«У пацієнта була субтотальна форма хвороби Гіршпрунга, яка уразила висхідну ободову кишку. Це дуже рідкісна патологія у дорослій хірургії. Пацієнт хворів із народження, але діагноз йому не встановили вчасно. У дорослому віці ускладнення у вигляді непрохідності кишки та інтоксикації стали настільки серйозними, що без хірургічного втручання його життя було під загрозою», – розповів доктор медичних наук, завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології Буковинського державного медичного університету, дитячий та загальний хірург Олег Боднар.

Команда хірургів, щоб врятувати життя чоловіка, провела дві операції. Остання тривала майже 7,5 годин. «На першому етапі ми вивели колостому. Це зробили для того, що стабілізувати стан пацієнта, адже він на критичному рівні. ️Через вісім місяців провели другу операцію, радикальнішу: субтотальну колектомію з низведенням та розворотом на 180 градусів висхідного відділу ободової кишки», – додав Олег Боднар.

Таку складну операцію провести в Хотинській багатопрофільній лікарні змогли завдяки сучасному обладнанню, зокрема апарату «Лігашур», який значно полегшив процес і знизив ризики.

Наразі пацієнт повністю одужав і зміг повернутися до нормального життя. Він уже виписаний додому у задовільному стані, і тепер проводить час зі своєю сім’єю – дружиною та трьома маленькими дітьми.

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