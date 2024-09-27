Під час обшуку поліцейські знайшли наркотиків на 500 тис. грн

На Буковині правоохоронці ліквідували незаконний канал продажу наркотиків та зброї. Злочинна група складалася з організатора та 5 спільників. Буковинці орендували будинок в області, і там виготовляли та сортували наркотики, а також зберігали зброю. Під час обшуку поліцейські знайшли психотропів на 500 тис. грн

Під час розслідування поліцейські спільно з працівниками СБУ встановили, що злочинну діяльність розпочав 30-річний буковинець. Чоловік організував групу осіб, які займалися незаконним виготовленням та збутом психотропів. До незаконного бізнесу він залучив 5 місцевих жителів. Кожен з них відповідав за окрему ланку процесу: від виготовлення до реалізації продукту.

«Організатор і спільники облаштували своєрідну лабораторію. Вони виготовляли та розфасовували наркотики в орендованому на території області будинку. Найбільшим попитом серед клієнтів користувалось дві позиції: амфетамін та канабіс», – повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 27 вересня.

Правоохоронці затримали шістьох причетних до злочинного угруповування. Також провели обшуки у лабораторії для виготовлення наркотиків, за місцем проживання співучасників та в автомобілях. Під час обшуку вилучили психотропів на понад 500 тис. грн.

Крім того, під час документування злочину щодо виготовлення та розповсюдження наркотиків, поліцейські зафіксували факт продажу вибухівки. Організатор та один із учасників злочинної групи зберігали, а потім продали дві ручні осколкові гранати.

Організатору та п’ятьом співучасникам правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне придбання та збут наркотиків в особливо великих розмірах). Крім того, організатора та одного зі спільників підозрюють у незаконному зберіганні, придбанні та збуті вибухових пристроїв та вибухових речовин.