Під час обшуків в зловмисників вилучили пів мільйона гривень

На Буковині правоохоронці викрили трьох чоловіків, які заробили на виїзді ухилянтів за кордон майже 3 млн грн. Організатори виготовляли документи для військовозобов'язаних, які давали можливість законно покинути межі України. Це переважно були довідки про те, що родичі ухилянтів мають групу інвалідності і потребують стороннього догляду. В поліції зазначили, що таким чином за кордон виїхали щонайменше 10 буковинців.

Оперативники управління стратегічних розслідувань, слідчі обласної поліції та працівники СБУ провели спецоперацію. Під час неї з’ясували, що троє буковинців причетні до масштабної схеми виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Зловмисники забезпечували охочих виїхати за кордон чоловіків фіктивними документами, які надавали їм законні підстави для перетину кордону.

«Вони пропонували чоловікам призовного віку медичні документи щодо наявності в їх близьких родичів захворювань та, за якими необхідний безперервний сторонній догляд», – повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 30 серпня.

Правоохоронці з’ясували, що до організації незаконної схеми причетні троє місцевих мешканців 33, 40 та 41 років. За свої «послуги» з клієнтів вони брали від 6, 5 до 7 тис. євро. Слідством встановлено, що зловмисники за такою схемою допомогли виїхати щонайменше 10 чоловікам.

Правоохоронці повідомили трьом учасникам злочинної групи про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованої злочинної групи). Окрім того, під час обшуків поліцейські вилучили майже пів мільйона гривень у різній валюті, медичні довідки та висновки комісій, чорнові записи та інші документи.

Зараз триває розслідування. Якщо провину чоловіків доведуть в суді, то їм загрожує до 9 років з конфіскацією майна.