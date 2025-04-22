Тіло чоловіка знайшли на глибині 4 м

В понеділок, 21 квітня на Буковині на території відпочинкового комплексу втопився чоловік. 35-річний буковинець пішов купатися в озеро і не повернувся. В рятувальну службу зателефонували друзі, з якими він разом відпочивав. Рятувальники оперативно прибули на місце події, однак знайти чоловіка живим не вдалося.

Повідомлення про те, що на території відпочинкового комплексу у Вижницькому районі втопився чоловік до Служби порятунку надійшло близько 14:00 21 квітня. Очевидці розповіли, що 35-річний чоловік пішов купатись в озеро та пропав з поля зору, повідомили в ДСНС Буковини у вівторок, 22 квітня.

«На пошуки зниклого виїхали рятувальники у складі 12 чоловік. Також задіяли три одиниці техніки та три плавзасоби. Завдяки оперативному реагуванню, тіло чоловіка вдалося відшукати у найкоротші терміни і підняти на поверхню», – йдеться в повідомленні ДСНС Буковини.

Рятувальники виявили буковинця на глибині близько 4 м. Його підняли на берег вже без ознак життя. На місце також викликали поліцейських. Правоохоронці задокументували факт загибелі чоловіка на водоймі і порушили кримінальне провадження за ст. 115 КК України з приміткою нещасний випадок. Тіло чоловіка відправили на проведення судово-медичної експертизи.