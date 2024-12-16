В авто, окрім водія нікого більше не було

В місті Новодністровськ на Буковині сталася смертельна аварія. Неповнолітній водій на швидкості не впорався з керуванням авто і врізався в стелу назви міста. Від удару він загинув на місці аварії. Поліцейські Чернівецької області розслідують обставини ДТП.

Смертельна аварія трапилась вранці, 16 грудня, при в’їзді в місто Новодністровськ. Очевидці побачили, як водій автомобіля зіткнувся з бетонною стелою. На місце події викликали поліцію та швидку допомогу. Правоохоронці з відділення поліції міста Сокиряни Дністровського райвідділу встановили, що аварію скоїв неповнолітній юнак.

«Попередньо з’ясували, що 17-річний житель села Білоусівка, не впорався з керуванням автомобіля Renault, допустив зʼїзд транспортного засобу з проїжджої частини дороги, з подальшим зіткненням з бетонною стелою з надписом міста», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 16 грудня.

Водію було 17 років

Від отриманих травм в ДТП буковинець помер на місці події. Медики бригади швидкої допомоги лише констатували смерть. Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу. Слідчі поліції внесли відомості про аварію до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Наразі триває розслідування смертельної аварії. Поліцейські встановлюють усі обставини.