На Буковині неповнолітнього шахрая з OLX засудили до річного випробувального терміну. Хлопець пропонував жінкам працювати з дому і збирати канцелярське приладдя. Однак для цього вони спочатку мали перекинути на банківський рахунок вигаданої фірми по 500 грн за матеріали. Загалом неповнолітній обдурив 8 жінок.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що неповнолітній житель Кіцманського району за допомогою свого мобільного телефона зареєстрував фіктивний акаунт на сайті оголошень OLX. 13 жовтня 2022 хлопець розмістив оголошення про те, що торгова компанія YUKI шукає працівників. Фірма ніби-то мала займатися виготовленням та збиранням канцелярського приладдя. Майбутні працівники мали з дому сортувати фломастери, олівців та ручки.

На це шахрайське оголошення відгукнулося 8 жінок з різних куточків країни. Перша потерпіла неповнолітньому шахраєві написала того ж дня, коли він опублікував оголошення, 13 жовтня. Жінка поцікавилася умовами працевлаштування. Неповнолітній їй в Telegram скинув інструкцію, яку вона повинна була виконати і зазначив, що для того, аби почати працювати вона повинна перекинути на рахунок 500 грн ніби-то за доставку приладдя.

«Потерпіла погодилася на такі умови і цього ж дня, приблизно о 23:20, зі свого карткового рахунку в АТ “Ощадбанк” перерахувала гроші в сумі 500 гривень двома платежами по 250 гривень. Отримавши гроші обвинувачений розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій матеріальну шкоду на вищенаведену суму», – йдеться у вироку Кіцманського районного суду від 31 травня.

Подібним методом неповнолітній обшахраював ще 7 потерпілих. Окрім того, хлопець 14 жовтня 2022 року в месенджері Telegram надіслав ще одній потерпілій фішингове посилання, яке було схоже на посилання системи інтернет-банкінгу «Приват 24». Жінка перейшла за ним, вказала свої банківські реквізити, логін та пароль до рахунку. Після цього обвинувачений скористався цими даними і зняв з її банківських карток майже 40 тис. грн.

В судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину. Хлопець повідомив, що дуже шкодує про вчинене. Суд врахував пом’якшуючі обставини, що обвинувачений є неповнолітнім, на психіатричному обліку не стояв, характеризується позитивно за місцем стажування – стоматологічному кабінеті. Суддя Людмила Масюк визнала неповнолітнього винним у скоєнні кримінальних правопорушень за трьома частинами статті 190 КК України. Хлопцеві присудили рік позбавлення волі, однак звільнили від ув’язнення і встановили рік іспитового терміну. На вирок суду можна подати апеляцію.