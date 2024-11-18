Смертельна аварія сталася неподалік села Банилів

На Буковині в смертельній дорожньо-транспортній пригоді загинув 17-річний пасажир, а водія з важкими травмами медики швидкої допомоги доправили до лікарні. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини аварії, однак попередньо ДТП сталося через перевищення швидкості.

Смертельна аварія трапилася неподалік села Банилів Вижницького району вранці 18 листопада. Очевидці викликали поліцейських і медиків. На місце події одразу виїхали працівники відділу розслідування злочинів в сфері транспорту та медики. Правоохоронці попередньо встановили, що за кермом легкового авто Chery Amulet перебував 20-річний буковинець. Неповнолітній юнак сидів на пасажирському сидінні.

«Водій впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, де авто перекинулося. Внаслідок аварії 17-річний пасажир автівки отримав травми не сумісні з життям, а 20-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували в реанімаційне відділення», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 18 листопада.

Авто кілька разів перевернулося

Тіло неповнолітнього витягнули з автомобіля і направили на судово-медичну експертизу. У водія також відібрали зразки для встановлення алкоголю в крові. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Винуватцю може загрожувати до 8 років позбавлення волі.