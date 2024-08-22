Епідеміологи фіксують різке зростання захворюваності на Covid-19

На Буковині минулого тижня епідеміологи зафіксували смерть людини, яка хворіла на Covid-19. Пацієнт не був щеплений і мав супутні хвороби. Наразі в Чернівецькому обласному центрі контролю та профілактики фіксують різке зростання захворюваності на коронавірус в області. Велика частка захворілих має укладення.

Чоловік, який помер від ускладнень Covid-19, не мав щеплень від цього вірусу і хворів на супутні хвороби, зазначив лікар-епідеміолог Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Юрій Падурару в коментарі телеканалі С4.

За словами спеціаліста, зараз обласні епідеміологи фіксують «неприроднє» зростання захворюваності на Covid-19. Лише за минулі два тижні на Буковині виявили понад 700 випадків коронавірус. У 30% випадків хворі потребували госпіталізації, частина з них – діти.

«Показник госпіталізації зараз вищий, аніж той, який характерний для ГРВІ. 30% людей, які захворіли на Covid-19, мали потребу лікуватися в стаціонарних умовах. Це досить високий показник. Разом з тим, на сьогодні немає важких хворих, які б потребували штучної вентиляції легень», – додав лікар-епідеміолог.

Додамо, що на Рівненщині троє людей померло від ускладнень, спричинених коронавірусом. У всіх були супутні захворювання – ішемічна хвороба серця, гіпертонія та цироз печінки.