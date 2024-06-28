До пошуків залучили 37 рятувальників

Рятувальники шукають у Дністрі 37-річного чоловіка, який 27 червня пірнув у воду з поромної переправи і зник безвісти. Нещасний випадок стався у селі Перебиківці Клішковецької територіальної громади. До пошуків залучили 37 рятувальників.

Повідомлення про випадок на Дністрі до Служби порятунку надійшло після обіду 27 червня. Очевидці розповіли, що на поромній переправі через річку Дністер вирішив скупатись, стрибнув у воду і пропав з поля зору 37-річний чоловік. Подія сталася у селі Перебиківці Клішковецької громади.

«До пошуків зниклого на річці залучили рятувальників 7 державної пожежно-рятувальної частини та фахівців групи водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, а також правоохоронців. Рятувальники обстежили 1,5 км русла річки Дністер та 800 м2 дна водойми», – повідомили в ДСНС Буковини в п’ятницю, 28 червня.

З настанням темної пори доби, пошуки призупинили. Поблизу місця зникнення чоловіка надзвичайники розгорнули пост спостереження. 28 червня рятувальники з правоохоронцями продовжили пошукові заходи на річці Дністер. Від Головного управління на місці події працюють 37 рятувальників, залучено 7 одиниць техніки, 3 плавзасоби та 2 БпЛА. Наразі зниклого чоловіка не знайдено, а пошуки тривають.