Чоловік з авто злетів з моста в ручку Путилку

На Буковині водій легкового авто не впорався з керуванням і з’їхав з моста в гірську річку. Від удару чоловік втратив свідомість і залишився в автомобілі. Його з водної пастки визволили рятувальники і передали медикам швидкої допомоги.

Надзвичайна ситуація сталася в селі Киселиці Путильського району увечері 5 грудня. Очевидці ДТП викликали на місце пригоди бригаду швидкої допомоги, а вже медики зателефонували до Служби порятунку і повідомили, що в авто, яке впало в річку, заблоковано водія.

Авто опинилося до половини у воді

«Надзвичайники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, що прибули на місце події, витягли постраждалого вже без свідомості з машини та переклали на ноші транспортували до карети швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації», – повідомили в управлінні ДСНС в Чернівецькій області у п’ятницю, 6 грудня.

Потерпілим виявився 46-річний місцевий житель. Правоохоронці встановили, що водій легковика під час руху не впорався з керуванням, виїхав на бордюр, а потім авто впало у з моста в річку Путилку. Наразі відомо, що чоловік перебуває в задовільному стані.