На ставках заказника постійно зимують лебеді

Господарський суд Чернівецької області скасував незаконну оренду землі в орнітологічному заказнику «Чорторийський». В комунальну власність повернули відоме «Лебедине озеро», де зимують зграї лебедів. Землі заказника площею 50 га ще в 2005 році передали підприємцю для займання рибним господарством.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури подали позов в суд, щоб повернути земельну ділянку природоохоронного призначення до комунальної власності Брусницької територіальної громади, повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 9 травня.

Орнітологічний заказник «Чорторийський» площею 57,9 га створили у 1999 році на базі 6-7 ставків у селі Чортория Чернівецької області. Основна мета такого заказника полягала у збереженні популяцій водоплавних птахів, зокрема видів, занесених до Червоної книги України. Втім, у 2005 році більшу частину території заказника тодішні працівники сільської ради сформували в окрему земельну ділянку площею понад 50 га. Їй присвоїли інше функціональне призначенням – для рибогосподарських потреб. Після такого рішення, землю з ставками передали в оренду сільськогосподарському товариству, що суперечило статусу заповідної зони, її цільовому призначенню та вимогам природоохоронного законодавства.

«На цій території 20 років здійснювалась господарська діяльність – зокрема риборозведення, що прямо порушує встановлений режим використання земель природно-заповідного фонду. Враховуючи наявні порушення, які унеможливлюють ефективну охорону й збереження заповідного об’єкта, прокуратура звернулась до суду з вимогою про повернення землі громаді», – повідомили в прокуратурі Буковини.

Господарський суд Чернівецької області 8 травня задовільнив позов прокурорів і скасував незаконну оренду. Додамо, що орнітологічний заказник «Чорторийський» – це природоохоронний об’єкт є одним із небагатьох місць масової зимівлі лебедя-шипуна на заході України та єдиним відомим пунктом його гніздування на території Буковинського Передкарпаття.