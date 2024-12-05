Помешкання багатодітньої сім'ї згоріло повністю

У селі Селятин Чернівецької області сусід врятував від пожежі багатодітну родину. Чоловік помітив вогонь в будинку поруч, вибив двері і виніс на вулицю шістьох дітей та допоміг вибратися їх батькові та матері. Помешкання багатодітної родини вигоріло повністю.

Надзвичайна ситуація трапилась вночі 5 грудня в селі Селятин Вижницького району. Помітивши пожежу, 33-річний сусід Юрій Горбан переліз через паркан, вибив двері, розбудив сім'ю і почав виносити з полум’я дітей. Наймолодшому хлопчику з них було лише кілька місяців, а найстаршому — 12 років.

«Врятувавши шістьох дітей, Юрій повернувся до палаючого будинку за їхніми батьками — 30-річною жінкою та 22-річним чоловіком. Коли на місце події прибули рятувальники з пожежної частини та місцевого пожежного підрозділу, Юрій продовжував допомагати», – повідомили в ДСНС Чернівецької області.

Внаслідок пожежі згорів будинок площею 65 квадратних метрів. Попередньою причиною у ДСНС називають коротке замикання електромережі.