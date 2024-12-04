Пожежа сталася в селі Мишковичі неподалік Тернополя

На Тернопільщині виникла масштабна пожежа в приміщенні колишньої ферми в селі Мишковичі. Горів склад автозапчастин на площі майже 900 м2. Існувала ймовірність перекидання вогню на сусіднє приміщення, яке використовувалася для тварин. Рятувальникам вдалося локалізувати і загасити пожежу.

Загоряння сталося увечері 3 грудня у селі Мишковичі Великоберезовицької. Місцеві жителі повідомили в «Службу порятунку» про те, що загорілося приміщення колишньої ферми, яку використовували як пункт розбору автомобілів. На надзвичайну подію одразу виїхали рятувальники з Тернополя та сусідніх громад.

«Полум’я пошкодило дах і перекриття будівлі, повністю знищило один легковий автомобіль, навантажувач та велику кількість автомобільних деталей. На боротьбу з вогнем прибули 5 одиниць техніки та 22 рятувальники», – повідомили в ДСНС Тернопільщини у середу, 4 грудня.

Завдяки швидкій роботі вдалося пожежники локалізували та ліквідували пожежу. Також вдалося уникнути більш серйозним наслідкам, адже поруч з складом розташована ще одна будівля вже діючої ферми. Її площа складала 1500 м². В цих приміщеннях підприємці тримали 50 голів великої рогатої худоби, яких вдалося врятувати.

Також вогнеборці врятували 5 автомобілів, 3 причепи із зерном та 2 сівалки. Наразі фахівці встановлюють причини пожежі та оцінюють розмір завданих збитків. Результати передадуть в правоохоронні органи.