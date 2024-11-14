Роботу пожежників ускладнювало складне планування будівлі

Ввечері 13 листопада на території деревообробного підприємства у селі Деражне Рівненського району виникла масштабна пожежа. Рятувальники більше восьми годин гасили полумʼя – за цей час згоріло приміщення, обладнання, а також уся продукція. Про це повідомляє ГУ ДСНС області.

Інформація про подію надійшла до Служби порятунку 13 листопада о 20:57. За вказаною адресою негайно прибули рятувальні підрозділи, які о 23:12 локалізували пожежу, а о 05:34 – повністю ліквідували.

«Ускладнювало роботу вогнеборців складне планування будівлі, велике горюче навантаження та сильне задимлення. Вогонь встиг знищити виробниче обладнання, 49 кубічних метрів деревини, покриття та перекриття сушарні, а також столярного цеху», – зазначила речниця рятувальників Рівненщини Олеся Терещук.

Загалом на місці події працювали понад 40 вогнеборців, зокрема місцеві пожежні команди сіл Дюксин, Звіздівка та Постійне.

Олеся Терещук додала, що постраждалих не було. Причину пожежі та розмір збитків наразі встановлюють фахівці.