Будівля музучилища зайнялася ввечері 9 листопада

У Хмельницькому, ввечері 9 листопада, виникла пожежа у будівлі колишнього музичного училища на Проскурівській, 79, що неподалік стадіону «Поділля». У Державній службі з надзвичайних ситуацій у коментарі «Суспільному» розповіли, що травмованих чи поранених немає.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 21:03. Станом на 22:00 вогонь не ліквідували. Начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Хмельниччини Олександр Гулько назвав пожежу масштабно. Він зазначив, що будівля музучилища не діє.

Додамо, що фасад та частину приміщення звели у 1930 роках у стилі неокласицизму. Будівля функціонувала як готель, а з приблизно 1960 до 2017 року там працювало Хмельницьке музичне училище. Споруда є пам'яткою архітектури місцевого значення.

«Суспільне» розповідало, що 2021 року Хмельницька обласна рада вирішила продати приміщення на аукціоні з умовою збереження архітектурної пам'ятки. У січні 2022 року будівлю придбало ТОВ «Проскурівінвест», яке в липні 2023 року звернулось з позовом до суду, щоб вилучити споруду з переліку тих, що мають архітектурну цінність.