Наслідки ДТП 17 квітня у Дністровському районі

У середу, 17 квітня, на дорозі «Житомир – Чернівці», поблизу села Недобоївці Дністровського району, 56-річний водій автомобіля Opel Omega допустив зіткнення з вантажівкою MAN, за кермом якої був 53-річний чоловік. Обоє учасників ДТП є мешканцями Чернівців. У прес-службі поліції Чернівецької області розповіли, що 56-річний водій отримав численні травми й помер у лікарні.

«Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим в селі Недобоївці, надійшло до поліції учора по обіді. Внаслідок ДТП кермувальник легковика отримав тілесні ушкодження, медики госпіталізували потерпілого до лікарні. Однак під час надання йому медичної допомоги чоловік помер», – розповіли у поліції.

На Буковині вантажівка зіштовхнулась з легковим авто (Фото поліції)

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 ККУ). Наразі триває досудове розслідування.