Чоловік не впорався з керуванням, коли віз сіно

Смертельна аварія з водієм трактора сталася 21 червня на Буковині. ДТП трапилася на польовій дорозі поблизу села Турятка Чернівецького району. Трактор з причепом перекинувся і притис під собою чоловіка.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що 61-річний житель села Турятка, керуючи трактором марки ДТЗ 5244МРХ з напівпричепом, не врахував нерівну дорогу та вагу навантаженого сіна на причепі. У результаті цього трактор перекинувся, повідомили в поліції Буковини в понеділок, 23 червня.

У результаті ДТП водій отримав травми несумісні з життям. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, щоб встановити остаточні причини смерті. Трактор з причепом вилучили.