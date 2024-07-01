До пошуків тіла чоловіка залучили водолазів

В ставку міста Кіцмань Чернівецької області під час купання потонув 52-річний чоловік. Зі слів очевидці буковинець просто зайшов у воду і зник з поля зору. До пошуків тіла чоловіка залучили водолазів, які розшукали і підняли на берег потопельника.

Нещасний випадок трапився після обіду 30 червня на місцевому ставку в місті Кіцмань. Відпочивальники, які також були на озері, помітили, що чоловік зник і одразу зателефонували в Службу порятунку. На місце виїхали рятувальники та водолази.

«За допомогою спеціального обладнання фахівці ДСНС розпочали пошуки тіла 52-річного чоловіка, який під час відпочинку у місцевому ставку зайшов у воду та зник з поля зору. Через кілька годин потопельника водолаз підняв на берег», – повідомили в ДСНС Буковини в понеділок, 1 липня.

Тіло чоловіка передали поліцейським. Правоохоронці за фактом нещасного випадку порушили кримінальне провадження за ст. 115 КК України. Проводять перевірку.