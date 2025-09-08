Минулого тижня на Буковині через ускладнення від коронавірусу померла 90-річна жінка. Пацієнтка не була вакцинована і надійшла до лікарні вже у важкому стані. Про це у коментарі ZAXID.NET повідомила директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гопко.

За словами керівниці центру, буковинка, яка померла від коронавірусу, мала багато супутніх хвороб, серед яких гіпертонічна хвороба. Також Наталія Гопко додала, що в області продовжує зростати захворюваність на Covid-19. Протягом 36 тижня зареєстровано 203 хворих на коронавірус, що на 48% більше ніж за попередній 35 тиждень.

«Захворюваність ГРВІ в області зросла на 30,3%, всього за 36 тиждень 2025 року було зареєстровано 2052 випадки, з них 994 (48%) у дітей. Для порівняння, за аналогічний період 2024 року кількість хворих становила 3096 осіб, що на 51% більше, ніж в цьому році», – розповіла Наталія Гопко.

Також лабораторно підтвердили і циркулювання штаму коронавірусу Stratus. Його виявили в одного хворого з Чернівців. Новий субваріант Nimbus у хворих в Чернівецькій області наразі не підтверджено.

«Маємо одну померлу від ускладнень, які викликає коронавірус. Це ще раз доводить, що людям, які перебувають в групах ризику, слід щороку проходити ревакцинацію. Також і працівникам медичних установ. Для людей, які є фізично здорові, достатньо поки що тих вакцин, які приймали під час пандемії», – додала Наталія Гопко.