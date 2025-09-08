На Тернопільщині за останній тиждень захворюваність на ГРВІ зросла на 30,7%, а на Covid-19 – на понад 50%. Також в лікарні госпіталізовано 233 людини, що в 1,8 раза більше, ніж минулого тижня. Про це повідомили в Тернопільському обласному центру контролю та профілактики хвороб.

Загалом за тиждень з 1 по 7 вересня зафіксували 2531 випадок захворюваності на ГРВІ проти 1936 попереднього тижня. Від усіх хворих діти становлять 38,8%. Також в лікарні області госпіталізували 233 людини, з них – 98 дітей.

«У порівнянні з попереднім тижнем відмічається збільшення хворих на ГРВІ дітей на 30,6%, школярів – на 19,1%. Кількість госпіталізованих збільшилася у порівнянні з минулим тижнем в 1,8 рази», – наголосили епідеміологи.

Окрім того, майже 20% від усіх зареєстрованих випадків ГРВІ – хворі з коронавірусом. За минулий тиждень зареєстрували 477 випадків Covid-19, серед них – 109 випадків хвороби у дітей. У неповнолітніх коронавірус підтвердили лабораторно. За словами епідеміологів, попереднього тижня кількість випадків була майже вдвічі менша – всього лише 203 хворих.

Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та Covid-19 за останні 7 днів склала 248, 5 випадків на 100 тисяч населення. За інформацією з центру контролю та профілактики хвороб – це на 17,8% нижче епідемічного порогу.