На Рівненщині зафіксували пʼять випадків захворювання на новий субваріант коронавірусу Stratus. Нині в області спостерігають активну циркуляцію саме цього штаму, повідомила 1 вересня пресслужба Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Так, протягом минулого тижня у 602 мешканців Рівненщини підтвердили коронавірус. 118 пацієнтів госпіталізували. Як уточнила ZAXID.NET речниця центру контролю та профілактики хвороб Оксана Кравець, у пʼяти людей лабораторно підтвердили новий субваріант коронавірусу Stratus, який є мутацією штаму Omicron.

За її інформацією, упродовж серпня 2025 року коронавірус виявили у 1088 мешканців Рівненщини. Для порівняння, у серпні минулого року кількість хворих становила 4037.

Додамо, що вперше штам коронавірусу Stratus (XFG) зафіксували на початку 2025-го року в США. Окрім характерних для коронавірусу симптомів, у хворих спостерігають охриплість голосу, високу температуру та швидке розповсюдження захворювання.

До групи ризику належать люди літнього віку та ті, хто мають супутні захворювання, а саме: цукровий діабет, онкологічні та серцево-судинні захворювання. Лікарі рекомендують вакцинуватися, дотримуватися маскового режиму, регулярно мити та обробляти руки антисептиком, уникати місць масового перебування людей, а у разі інфікування – не займатися самолікуванням та звернутися по медичну допомогу.