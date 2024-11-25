Авто поліцейські вилучили і направили на арештмайданчик

На Буковині поліцейські розслідують дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинув 53-річний пішохід. Аварія сталася увечері 24 листопада в селі Банилів-Підгірний Чернівецького району. Зі слів очевидці чоловік, який потрапив під колеса авто, перебував на проїжджій частині дороги. Від удару він загинув на місці ДТП.

Повідомлення про смертельну ДТП в поліції надійшло від очевидців. Додзвонювачі зателефонували правоохоронцям і повідомили, що на дорозі виявили тіло 53-річного чоловіка з травмами, які характерні для аварії.

На місце події одразу виїхали поліцейські, спеціалісти-криміналісти та судмедексперти. Вони з’ясували, що в аварії загинув 53-річний житель села Банилів-Підгірний, де і сталася пригода.

«За попередньою інформацію слідства, 21-річний житель с. Банилів-Підгірний, керуючи автомобілем Audi А4, допустив наїзд на 53-річного пішохода. Зі слів свідків та очевидців ДТП, чоловік знаходився на проїзній частині дороги», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 25 листопада.

Тіло загиблого буковинця правоохоронці направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті. Авто вилучили та помістили на арештмайданчик та призначили низку криміналістичних експертиз.

Відомості про аварію слідчі поліції внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Якщо провину водія доведуть в суд, то йому загрожує до 8 років позбавлення волі.