Від отриманих травм водій загинув на місці ДТП

На Буковині водій на авто врізався в кам'яну огорожу і загинув на місці. Правоохоронці встановили, що 49-річний чоловік керував ВАЗ-2104, раптово з’їхав з дороги і автомобіль зіткнувся з парканом. Від отриманих травм буковинець помер до приїзду швидкої допомоги.

Смертельна аварія сталася вночі 15 на 16 вересня в селі Кулішівка Дністровського району. Автомобіль ВАЗ-2104 врізався в огорожу. На місце ДТП очевидці та господарі паркану викликали швидку медичну допомогу та поліцейських.

«Отримавши повідомлення про автопригоду, одразу ж на місце події виїхала слідчо-оперативна група з м. Сокиряни Дністровського райвідділу поліції. Попередньо правоохоронці встановили, що 49-річний місцевий житель не впорався з керуванням автомобіля та допустив зіткнення з огорожею», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 16 вересня.

У результаті ДТП 49-річний водій отримав численні тілесні ушкодження. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть чоловіка. Тіло буковинця правоохоронці направили на проведення судово-медичної експертизи. Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.

За фактом аварії слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).