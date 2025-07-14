На Буковині водій на смерть збив пішохода і втік з місця ДТП
Винуватця аварії розшукали тієї ж ночі
На Буковині правоохоронці розшукали водія, який смертельно травмував пішохода на дорозі біля села Бузовиця Дністровського району. Аварія сталася вночі 13 липня. Про мертвого чоловіка, який лежить посеред дороги, в поліцію повідомили місцеві жителі.
Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що невстановлений водій наїхав на 35-річного мешканця села Бузовиця. Він не зупинився, не надав йому допомоги, а зник з місця події. Унаслідок аварії буковинець отримав численні травми та загинув, повідомили в поліції Буковини в понеділок, 14 липня.
Поліцейські виявили сліди крові на авто
Тіло чоловіка правоохоронці направили на судово-медичну експертизу. В області ввели в дію спеціальну поліцейську операцію. Для пошуків водія і його автомобіля задіяли всі наряди поліції області. Оперативники встановили місце перебування автомобіля. Біля одного з подвір’їв сусіднього села стояло авто марки Renault Duster, на якому були пошкодження, характерні для ДТП. Також правоохоронці встановили особу водія. Ним виявився 31-річний буковинець.
Дані про смертельну ДТП внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини та причини аварії. Автомобіль вилучили.