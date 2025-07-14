Смертельна аварія сталася на дорозі до села Бузовиця

На Буковині правоохоронці розшукали водія, який смертельно травмував пішохода на дорозі біля села Бузовиця Дністровського району. Аварія сталася вночі 13 липня. Про мертвого чоловіка, який лежить посеред дороги, в поліцію повідомили місцеві жителі.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що невстановлений водій наїхав на 35-річного мешканця села Бузовиця. Він не зупинився, не надав йому допомоги, а зник з місця події. Унаслідок аварії буковинець отримав численні травми та загинув, повідомили в поліції Буковини в понеділок, 14 липня.

Поліцейські виявили сліди крові на авто

Тіло чоловіка правоохоронці направили на судово-медичну експертизу. В області ввели в дію спеціальну поліцейську операцію. Для пошуків водія і його автомобіля задіяли всі наряди поліції області. Оперативники встановили місце перебування автомобіля. Біля одного з подвір’їв сусіднього села стояло авто марки Renault Duster, на якому були пошкодження, характерні для ДТП. Також правоохоронці встановили особу водія. Ним виявився 31-річний буковинець.

Дані про смертельну ДТП внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини та причини аварії. Автомобіль вилучили.