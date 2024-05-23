До лікарні госпіталізували чотирьох людей

На Буковині водій знепритомнів і в'їхав в магазин. Внаслідок ДТП постраждало четверо людей. До лікарні госпіталізували продавчиню та покупця, які в той момент перебували в магазині. Також в медзакладу потрапив водій авто і його пасажир.

Аварія сталася 22 травня в Новодністровську. Легковий автомобіль в’їхав у магазин. Очевидці на місце події викликали поліцію та медиків бригаду швидкої допомоги. Попередньо правоохоронці з’ясували, що під час керування автомобілем Subaru, у 74-річного жителя села Білоусівка різко погіршилось самопочуття, він знепритомнів і в’їхав у магазин.

«Унаслідок ДТП травми отримав водій, 42-річний пасажир легковика, а також працівниця та відвідувачка магазину, віком 44 і 46 років. Лікарі госпіталізували потерпілих до медичної установи для надання допомоги», – повідомили в поліції Буковини в четвер, 23 травня.

За фактом ДТП слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Досудове розслідування триває. У водія також відібрали зразки для встановлення алкоголю в крові.