За кермом авто перебувала 34-річна місцева жителька

На Буковині водійка на смерть збила 18-річного хлопця. Смертельна аварія сталася в Сторожинці 18 квітня. За інформацією правоохоронці, за кермом авто перебувала 34-річна водійка. Поліцейські розпочали кримінальне провадження і арештували автомобіль.

Смертельна аварія сталася на вулиці Богдана Хмельницького в Сторожинці. 34-річна водійка автомобіля Volkswagen допустила наїзд на 18-річного місцевого жителя. На місце події очевидці викликали працівників поліції та швидку допомогу.

Правоохоронці швидко прибули для встановлення всіх причин та обставин аварії. Медики, які також приїхали на місце ДТП, намагалися провести реанімаційні заходи, однак хлопець помер.

«В результаті ДТП пішохід отримав травми не сумісні з життям. Тіло загиблого правоохоронці відправили на проведення судово-медичної експертизи арештмайданчик», – повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 19 квітня.

Поліцейські вилучили автомобіль та помістили на арештмайданчик. За фактом ДТП слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Водійці загрожує до 8 років позбавлення волі та з позбавлення права керувати до трьох років.