24-річний замовник вбивства перебуває під вартою

На Черкащині 24-річний місцевий житель замовив вбивство свого 54-річного товариша, аби не повертати йому борг. За вбивство кілер мав отримати дві тис. доларів. Про це в середу, 30 жовтня, повідомили в Національній поліції.

Зазначається, що оперативники, які отримали інформацію про планування тяжкого злочину, розробили спецоперацію, аби врятувати життя 54-річного черкасця. Для цього правоохоронці залучили виконавця злочину, інсценували вбивство та зробили фотодокази. Після того, як кілер зустрівся із замовником, щоб отримати обіцяний гонорар та показав йому доказ виконаної роботи, зловмисника затримали спецпризначенці КОРД.

Правоохоронці оголосили замовнику вбивства підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України (організація закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення, з корисливих мотивів). 24-річний черкасець перебуває під вартою. Йому загрожує ув’язнення терміном від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що в Дніпрі троє чоловіків викрали 50-річного місцевого мешканця, аби заволодіти його квартирою. Власника квартири понад місяць насильно утримували за містом, поки той не переоформив право власності на житло.