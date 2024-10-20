Нетверезий чоловік кинув гранату у компанію підлітків

На Черкащині нетверезий чоловік кинув гранату у компанію підлітків. Поліцейські розшукали порушника та повідомили йому про підозру у замаху на вбивство. Про це у неділю, 20 жовтня, повідомили у Нацполіції Черкаської області.

Подія трапилась у п’ятницю, 19 жовтня, близько 22:00 у селі Кримки. Правоохоронці встановили, що підлітки відпочивали біля магазину та місцевого будинку культури. Поруч із ними зупинилося авто, з якого вийшов нетверезий чоловік та попросив у підлітків запальничку.

«Після чого він почав чіплятися до неповнолітніх, ображати їх нецензурною лайкою та вдарив 17-річного хлопця. Далі чоловік сів до свого авто та поїхав. За кілька хвилин він повернувся з гранатою, яку кинув у компанію дітей», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху поранення отримали двоє 17-річних хлопців та 17-річна дівчина. Їх госпіталізували до лікарні з осколковими пораненнями обличчя, плечей, ніг та грудної клітки. З місця події правоохоронці вилучили залишки гранати та спусковий важіль, їх направили на експертизу.

Згодом правоохоронці розшукали зловмисника – 39-річного жителя Звенигородського району. Йому оголосили про підозру у умисному замаху на вбивство (ст. 15 ч. 2 п. 1 ч. 2 ст. 115). Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 8 вересня у місті Лубни Полтавської області 53-річний чоловік підірвав гранату біля входу в супермаркет. Внаслідок вибуху підривник загинув, ще троє людей отримали поранення.