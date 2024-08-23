В авто підозрюваного правоохоронці попередньо знайшли ще три гранати

В одному з сіл Черкаського району на подвір'я матері військовослужбовця кинули гранату. Випадок стався 17 серпня. Про це в п’ятницю, 23 серпня, повідомило «Суспільне» з посиланням на виконувачку обовʼязків речниці Черкаської обласної прокуратури Світлана Чубенко.

За даними слідства, підозрюваний приїхав на авто до двору господині й кинув на подвір’я будинку гранату, унаслідок чого стався вибух.

Як розповіла речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк, близько п'ятої години вечора до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що біля будинку на вулиці вона почула звук, схожий на вибух. Травм ніхто не отримав, але на паркані виявили пошкодження.

«Підозрюваний – 38-річний місцевий житель. Його затримали та обрали запобіжний захід – тримання під вартою два місяці», – зазначила Світлана Чубенко.

Правоохоронці провели обшуки вдома у підозрюваного, а також в авто, яким він користувався у той день. Працівники поліції виявили та вилучили в машині три предмети, схожі на гранати. Їх направили на експертизу. За цим фактом відкрили кримінальне провадження (ч. 1 статті 263 КК України).

За словами Світлани Чубенко, також відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство (ч. 4 статті 296 ККУ). У разі доведення провини чоловікові загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк від трьох до семи років.