Слідчі встановили, що до вибуху гранати причетний 53-річний чоловік

У Лубнах Полтавської області чоловік 8 вересня підірвав гранату біля входу в супермаркет. Нападник загинув, ще троє людей отримали осколкові поранення. Про це інформує поліція Полтавської області у понеділок, 9 вересня.

Повідомлення про інцидент поліцейські отримали 8 вересня о 23-й годині. В місті поруч із супермаркетом стався вибух гранати, унаслідок якого травмувалися перехожі.

Під час слідства вдалося встановити, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік. Внаслідок вибуху троє мешканців (1982, 1983 та 1993 року народження) отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний 53-річний чоловік. Його тіло з численними пораненнями, які він ймовірно отримав від вибуху, виявили неподалік місця інциденту. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відкрито кримінальне провадження. Причини та обставини події з'ясовують.

Нагадаємо, 31 липня у Центральному районі Херсона 48-річний місцевий мешканець кинув гранату на майданчик біля магазину, де відпочивали люди. У результаті вибуху один чоловік загинув, ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня важкості.

Також повідомляли, що вночі 26 серпня в одному із сіл Львівського району через вибух гранати загинув 37-річний чоловік.