48-річного херсонця затримали у нього вдома

У Центральному районі Херсона 48-річний місцевий мешканець кинув гранату на майданчик біля магазину, де відпочивали люди. У результаті вибуху один чоловік загинув, ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня важкості. Про це увечері 31 липня повідомила пресслужба Національної поліції.

За даними слідчих, підозрюваний прийшов на майданчик, де відпочивали п’ятеро мешканців. Під час спілкування між ними виникло непорозуміння. Після чого підозрюваний залишив компанію, а вже через кілька хвилин повернувся й кинув гранату.

У результаті вибуху загинув 69-річний пенсіонер. Також п’ятеро чоловіків віком від 32 до 41 року отримали поранення різного ступеня важкості.

Зловмисник втік з місця події у невідомому напрямку. Невдовзі оперативники встановили його особу. Ним виявився 48-річний херсонець, якого затримали за місцем проживання.

Наразі тривають слідчі дії. Попередня кваліфікація злочину – ч. 3 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.