На Донеччині бійці КОРД знешкодили банду викрадачів людей та звільнили заручника

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 17:595700

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На Донеччині бійці КОРД знешкодили банду викрадачів людей та звільнили заручника
фото Відділу комунікації поліції Донецької області
Викрадачі вимагали від своєї жертви $20 тис.

В результаті спецоперації в Донецькій області працівники поліції звільнили чоловіка, якого утримувала в заручниках банда викрадачів. Як повідомили у поліції Донецької області, мова йде про злочинну групу, що складалася з чотирьох осіб, яка вчинила цілу низку тяжких злочинів.

«На замовлення організатора члени угруповання викрали підприємця з Селидова. Чоловіка виманили на склади під приводом оформлення оренди, схопили і, погрожуючи зброєю, з мішком на голові вивезли до Костянтинівки. Бранця зв'язали скотчем і тримали в промзоні, залякуючи вбивством і вимагаючи гроші. Життя людини оцінили у 20 тис. доларів», – розповіли у поліції.

При цьому зазначається, що розробка злочинного плану і його реалізація проходили під негласним контролем поліції.

«Коли на місце прибув замовник, щоб особисто «вибивати» викуп, поліцейські оточили приміщення і пішли на штурм. У зв'язку з тим, що викрадачі були озброєні, у спецоперації по затриманню були задіяні бійці штурмового загону Корпусу оперативно-раптової дії», – додали у відомстві.

Правоохоронці також зазначили, що зловмисники планували нові злочини на території Донецької та сусідніх областей.

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