На Закарпатті взяли під варту підозрюваного у смертельному побитті 19-річного хлопця

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 17:244680

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В Закарпатті суд взяв під варту 22-річного чоловіка, підозрюваного в нанесенні смертельного удару 19-річному хлопцеві.

Нагадаємо, інцидент стався 10 січня в селі Горонда Мукачівського району. Почалося все з того, що день перед тим, за словами поліцейських, між хлопцями сіл Жнятино та Горонда трапився конфлікт, який його учасники продовжили вирішувати наступного дня.

«В ході розслідування поліцейські встановили, що під час бійки 22-річний мешканець села Жнятино наніс смертельний удар дерев’яною битою по голові 19-річному хлопцю із сусіднього села Горонди. Його односельця із травмами також було госпіталізовано до травматологічного відділення Мукачівської лікарні. Того ж вечора поліція затримала усіх учасників бійки. За фактом кримінального правопорушення розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Зараз мешканцю Мукачівщини, який наніс смертельний удар потерпілому, повідомили про підозру у вчиненні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство у справі триває», – повідомила обласна поліція у четвер, 18 січня.

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