3 вересня зенітні ракетні підрозділи знищили ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор»

У суботу, 3 вересня, повітряні сили ЗСУ збили російський Ка-52 «Алігатор» у Донецькій області. Також українські захисники знешкодили ворожий БПЛА.

«Близько 10:30 на Донеччині зенітними ракетними підрозділами знищено черговий гелікоптер російських окупантів Ка-52 «Алігатор» та безпілотний літальний апарат «Форпост», – повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

В Генштабі ЗСУ також повідомили, що вчора підрозділи протиповітряної оборони знищили 3 БПЛА типу «Орлан-10» та один БПЛА ZALA в східних областях України.

До слова, загалом від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, росіяни вже втратили в Україні 235 літаків та 205 гелікоптерів.