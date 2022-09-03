На Донеччині повітряні сили ЗСУ збили ворожий вертоліт Ка-52
Також було знешкоджено ворожий БПЛА
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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3 вересня зенітні ракетні підрозділи знищили ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор»
У суботу, 3 вересня, повітряні сили ЗСУ збили російський Ка-52 «Алігатор» у Донецькій області. Також українські захисники знешкодили ворожий БПЛА.
«Близько 10:30 на Донеччині зенітними ракетними підрозділами знищено черговий гелікоптер російських окупантів Ка-52 «Алігатор» та безпілотний літальний апарат «Форпост», – повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
В Генштабі ЗСУ також повідомили, що вчора підрозділи протиповітряної оборони знищили 3 БПЛА типу «Орлан-10» та один БПЛА ZALA в східних областях України.
До слова, загалом від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, росіяни вже втратили в Україні 235 літаків та 205 гелікоптерів.
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