Сили ППО загарбників знищили власний ударний вертоліт Ка-52, який перед тим помилково вразив російські позиції

Окупанти обстріляли свою авіацію та збили власний вертоліт Ка-52 «Алігатор» на Херсонщині. В районі села Ольгине російські війська за допомогою авіації намагалися атакувати українські підрозділи, але помилково обстріляли своїх. Після цього сили ППО знищили власний ударний вертоліт Ка-52.

«Опівдні трійка Ка-52 в районі Ольгіного, маючи намір атакувати наші підрозділи, нанесла ураження по своїх. За що на зворотному шляху була атакована засобами протиповітряної оборони рашистських військ. Таким чином, ворог черговим жестом доброї волі позбавив себе одного ударного Ка-52. Наших втрат не допущено», – повідомило Оперативне командування «Південь».

ОК «Південь» повідомило, що підтверджені втрати ворога за минулу добу на цьому напрямку становлять:

89 рашистів,

танк Т-62,

самохідні гаубиці «Мста-С» та «Мста-Б»,

мінометний комплекс «Сані»,

2 одиниці броньованої техніки

6 одиниць автомобільної техніки,

знищено склад ворожих боєприпасів в Білогірці.

Також під час ракетної атаки парою ворожих Су-34 ракетами типу Х-31 в напрямок Баштанки, обидві ракети були знищені силами нашої протиповітряної оборони. Загалом по українських позиціях було нанесено чотири удари ворожою авіацією, двічі парою Ка-52. А надвечір з важкої артилерії 152-го калібру ворог обстріляв Велику Костромку. Влучання відбулося по відкритих місцевостях. Без втрат.

Зазначається, що обстановка в цій операційній зоні складна, динамічна у розвитку, але контролюється силами оборони півдня України.