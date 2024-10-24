Наслідки обстрілу РФ поштового відділення в Олексієво-Дружківці 24 жовтня

Російські війська вчергове обстріляли Донецьку область, влучивши по поштовому відділенню в селищі Олексієво-Дружківка – загинули двоє чоловіків. Також під ворожий вогонь потрапила Покровська громада, де через обстріли росіян загинули троє людей. Про це повідомили керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура 24 жовтня.

За інформацією слідчих, 24 жовтня, близько 16:30 російська армія обстріляла поштове відділення Олексієво-Дружківки Краматорського району. Унаслідок ворожої атаки загинули 19-річний працівник пошти та 21-річний житель. Ще одного 37-річного чоловіка медики госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.



«Наразі на місці події триває розбір завалів та проводяться пошукові роботи. Тип використаної Збройними силами РФ зброї та остаточна кількість постраждалих встановлюються», – додали в прокуратурі області.

Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін також повідомив про наслідки обстрілу Покровської громади 24 жовтня.

«У Зеленому загинули два чоловіки 58 і 65 років, пошкоджено три будинки. У Даченському загинула 63-річна жінка, пошкоджено будинок», – написав Філашкін.

Очільник Донеччини зазначив, що місто Покровськ та його околиці – постійна мішень для росіян. Він закликав жителів евакуйовуватися.