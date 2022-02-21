На території Івано-Франківської області з понеділка, 21 лютого, запрацювали додаткові три камери автофіксації порушень на дорогах. Встановили їх на трасі Н-09, яка сполучає Закарпатську, Івано-Франківську та Львівські області. Дві камери встановили у Яремчому та одну у сусідньому селі Татарів. контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

У повідомленні прес-служби МВС України йдеться, що з 21 лютого камери автофіксації почнуть працювати

Яремче:

на 244 км+199 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу смт Делятин;

на 240 км+283 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Грушевського;

Татарів:

на 227 км+233 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу с. Татарів.

Зазначимо, що у Івано-Франківську наразі встановлено 5 камер автофіксації порушень на дорогах, які почали працювати з 8 жовтня 2021 року:

вул. Крихівецька, 216 напрямок спрямування приладу вул. Вишнева.

вул. Галицька, 144 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто.

вул. Тисменицька, 311 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто.

вул. Євгена Коновальця, 320 напрямок спрямування приладу вул. Світла.

вул. Євгена Коновальця,411 напрямок спрямування приладу вул. Довбуша.

Ще дві камери у Івано-Франківську планують встановити на вулицях Івасюка та Надрічній. Наразі точні адреси розміщення камер та дати їх встановлення місцеві чиновники не озвучили.

Додамо, що ZAXID.NET першим публікував онлайн-мапу з точними координатами КАФів на території України.