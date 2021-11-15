У Франківську встановлять ще дві камери автофіксації порушень ПДР
Камери з'являться на вулицях Івасюка та Надрічній
У Івано-Франківську додатково встановлять ще дві камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Відтак їх кількість зросте до семи. Незабаром камери почнуть фіксувати крім перевищення швидкості й інші порушення ПДР.
Заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак у понеділок, 15 листопада, анонсував встановлення у місті ще двох камер автофіксації порушень ПДР.
«Спільно з управлінням патрульної поліції в Івано-Франківській області визначено, що їх буде встановлено на вулицях Івасюка та Надрічній. Наразі камери фіксують лише перевищення швидкості, проте вже незабаром фіксуватимуться й інші порушення - проїзд на червоний сигнал світлофора, порушення правил зупинки чи стоянки, проїзд смугою для громадського транспорту», – повідомив Михайло Смушак.
За якими саме адресами будуть встановлені камери наразі вирішується.
Додамо, що з 8 жовтня у Івано-Франківську запрацювало п'ять камер автофіксації, які знаходяться за такими адресами:
- вул. Крихівецька, 216 напрямок спрямування приладу вул. Вишнева.
- вул. Галицька, 144 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто.
- вул. Тисменицька, 311 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто.
- вул. Євгена Коновальця, 320 напрямок спрямування приладу вул. Світла.
- вул. Євгена Коновальця,411 напрямок спрямування приладу вул. Довбуша.
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