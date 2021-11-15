Загалом в Івано-Франківську буде сім камер автофіксації

У Івано-Франківську додатково встановлять ще дві камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Відтак їх кількість зросте до семи. Незабаром камери почнуть фіксувати крім перевищення швидкості й інші порушення ПДР.

Заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак у понеділок, 15 листопада, анонсував встановлення у місті ще двох камер автофіксації порушень ПДР.

«Спільно з управлінням патрульної поліції в Івано-Франківській області визначено, що їх буде встановлено на вулицях Івасюка та Надрічній. Наразі камери фіксують лише перевищення швидкості, проте вже незабаром фіксуватимуться й інші порушення - проїзд на червоний сигнал світлофора, порушення правил зупинки чи стоянки, проїзд смугою для громадського транспорту», – повідомив Михайло Смушак.

За якими саме адресами будуть встановлені камери наразі вирішується.

Додамо, що з 8 жовтня у Івано-Франківську запрацювало п'ять камер автофіксації, які знаходяться за такими адресами: