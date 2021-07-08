На в'їздах в Івано-Франківськ встановлять комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Камери встановлять на трьох вулицях – Крихівецькій, Тисменицькій та Галицькій. Про початок роботи комплексів автофіксації порушень ПДР під час сесії міськради 8 липня повідомив заступник міського голови Михайло Смушак.

Камери встановить Міністерство внутрішніх справ, а міськрада Івано-Франківська за власний кошт має підвести до них електропостачання. «Місту це вигідно з багатьох причин. Це водії, які будуть дотримуватись правил дорожнього руху, і штрафи, які будуть наповнювати бюджет», – заявив Михайло Смушак.

Комплекси автофіксації порушень мають встановити наступного тижня.

Під час сесії 8 липня депутати міськради проголосували за проект рішення, яким фактично погоджують реалізацію цього проекту. У рішенні також вказано, що поліція спільно з мерією Івано-Франківська має ще погодити конкретні аварійно-небезпечні ділянки для встановлення камер.