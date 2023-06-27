34-річний чоловік загинув на місце ДТП

Смертельна аварія трапилася на Тернопільщині близько 22:00 26 червня. 34-річний чоловік не впорався з керуванням і на швидкості влетів у відбійник. Водій помер на місці. Правоохоронці з'ясовують, що могло стати причиною ДТП.

На дорозі Тернопіль – Бережани поблизу села Шибалин трапилася смертельна аварія. Загинув 34-річний водій Renault 19, який їхав з Бережан у напрямку на Козову. Чоловік на швидкості влетів у відбійник. Металева конструкція прошила автомобіль наскрізь і відірвала багажник.

Селяни на місце аварії викликали швидку допомогу, рятувальну службу і поліцейських. Працівники ДСНС допомагали витягнути чоловіка з автомобіля.

«Для деблокування загиблого із автомобіля на місце ДТП залучався черговий караул 2-го державного пожежно-рятувального загону. Рятувальники стабілізували автомобіль, здійснили відключення акумулятора та перекрили газову установку на авто Renault 19, а також знерухомили машину противідкатними опорами», – повідомляють в головному управлінні ДСНС в Тернопільській області.

Медики бригади швидкої допомоги констатували смерть чоловіка. А працівники поліції обстежили місце аварії. Також внесли провадження в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини). Правоохоронці з'ясовують, що стало причиною смертельного ДТП.

Місяць тому цьому самому відрізку дороги трапилася смертельна аварія. Легковий автомобіль спочатку допустив зіткнення з трактором, а пізніше врізався у вантажівку. В ДТП загинула одна з пасажирок Volkswagen Passat.